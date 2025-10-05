Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Во Франции обнаружили три посылки со взрывчаткой для публичных фигур

Пакеты, один из которых взорвался, были отправлены депутату, юмористу и журналисту
Редакция сайта ТАСС
11:00

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Власти французской коммуны Сент-Олей сообщили о трех посылках со взрывчатым веществом, отправленные на имя трех общественных деятелей, следует из информации радиостанции Ici.

Пакеты, один из которых взорвался, были отправлены депутату, юмористу и журналисту. По словам источников радио, боезаряд в посылках не был смертелен, но существовал риск получения травм.

К этому моменту полиция не взяла отправителя под стражу. 