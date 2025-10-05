Во Франции обнаружили три посылки со взрывчаткой для публичных фигур

Пакеты, один из которых взорвался, были отправлены депутату, юмористу и журналисту

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Власти французской коммуны Сент-Олей сообщили о трех посылках со взрывчатым веществом, отправленные на имя трех общественных деятелей, следует из информации радиостанции Ici.

Пакеты, один из которых взорвался, были отправлены депутату, юмористу и журналисту. По словам источников радио, боезаряд в посылках не был смертелен, но существовал риск получения травм.

К этому моменту полиция не взяла отправителя под стражу.