На юге Англии неизвестные подожгли мечеть

Поврежден главный вход здания и припаркованный снаружи автомобиль

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Неизвестные подожгли мечеть в городе Писхейвэн (графство Восточный Сассекс) на юге Англии, ведется расследование. Об этом говорится в заявлении полиции Сассекса.

"Полиция расследует сообщение о поджоге после пожара в мечети в Писхейвэне. В экстренные службы поступил вызов о пожаре в здании на Филлис-авеню около 21:50 (23:50 мск - прим. ТАСС) в субботу, 4 октября. В результате пожара поврежден главный вход здания и припаркованный снаружи автомобиль. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Инцидент расценивается как преступление на почве ненависти", - сообщили в полиции.

Инцидент произошел на фоне нападения на синагогу в Манчестере 2 октября, приведшего к гибели двух человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Нападавший - 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами - был ликвидирован.