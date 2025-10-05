В Тольятти автобус попал в аварию

Пассажиры не пострадали

САМАРА, 5 октября. /ТАСС/. Рейсовый автобус попал в ДТП в Тольятти Самарской области. Предварительно, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, в ДТП с участием автобуса на территории Комсомольского района Тольятти никто не пострадал. Выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

В социальных сетях жители Тольятти разместили фотографии автобуса с разбитым лобовым стеклом и стоящих на обочине дороги пассажиров. Очевидцы сообщают, что автобус, следовавший по маршруту №46, врезался в столб.