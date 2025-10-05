Аэропорт Вильнюса впервые закрыли на шесть часов из-за появления метеозондов

Всего в воздушном пространстве Литвы зафиксировали 25 метеозондов, летевших из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт впервые был закрыт более чем на 6 часов из-за нарушения воздушных границ Литвы со стороны Белоруссии метеорологическими зондами, два из которых были зафиксированы в контрольной зоне аэропорта. Об этом сообщил журналистам руководитель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Вилкаускас.

"Аэропорт был закрыт с позднего вечера субботы до 04:50 воскресенья. Это более шести часов. Ранее столь длительного закрытия не было", - сказал он.

Всего в воздушном пространстве Литвы были зафиксированы 25 метеозондов, летевших из Белоруссии. Зачастую, когда дует благоприятный ветер, ими в Литву переправляют контрабанду сигарет.