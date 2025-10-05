На 80-м км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 80-го км МКАД, в результате чего произошло опрокидывание одного из автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 80-го км МКАД (перед съездом №79) произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.