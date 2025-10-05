В Крыму в ДТП пострадали двое детей

Травмы также получили двое взрослых

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. В ДТП на дороге Таврида - Старый Крым пострадали двое детей, их госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции республики. Еще два человека - водитель и пассажир одной из машин - также получили травмы.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также 3-летний и 14-летний пассажиры автомобиля Lada получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, водитель Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ. Проводится проверка, ее ход контролируется прокуратурой региона, сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.