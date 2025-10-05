В Тбилиси участники беспорядков повредили памятники культурного наследия

По информации мэрии, демонстранты сожгли мусорные баки, мебель, принадлежащую частным компаниям

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Участники беспорядков в Тбилиси на площади Орбелиани у президентского дворца повредили памятники культурного наследия. Об этом говорится в заявлении мэрии грузинской столицы.

"К сожалению, были повреждены фасады памятников культурного наследия, жалюзи и части художественной декоративной подсветки. На площади Орбелиани, улице Табукашвили и проспекте Руставели повреждены пешеходные тротуары, брусчатка, столбы освещения, кабели", - говорится в заявлении.

Кроме того, по информации мэрии, демонстранты сожгли мусорные баки, мебель, принадлежащую частным компаниям. Митингующие также повредили железное ограждение президентского дворца. Там же поломаны дорожные знаки, указатели, шлагбаумы.

На данный момент городские службы, а также специалисты работают, чтобы восстановить поврежденные фасады и прочую инфраструктуру.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Один из его организаторов бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал со сцены "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа.

МВД в ночь на 5 октября задержало пятерых инициаторов акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе, за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы.