В Домодедове подросток врезался на электросамокате в грузовик

Несовершеннолетний погиб на месте

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В подмосковном Домодедове 17-летний подросток погиб, врезавшись в грузовик на электросамокате. Об этом сообщает областной главк МВД РФ.

"Около 12:50 во дворе одного из домов на улице Текстильщиков произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, несовершеннолетний, управляя электросамокатом, двигаясь по придомовой территории, совершил столкновение с грузовым автомобилем", - сказали в ведомстве.

Подросток погиб на месте. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.