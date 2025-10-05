Замглавы белгородского поселения ранен при минометном обстреле ВСУ

Игорю Кушнареву оказывают помощь

Замглавы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев © Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали Грайворонский округ Белгородской области, ранен замглавы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Иванович Кушнарев", - написал Гладков, добавив, что замглавы в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, медики оказывают ему необходимую помощь.

Как отметил губернатор, Кушнарев работает в администрации Грайворонского округа недавно, он пришел вместе с новым главой Дмитрием Панковым. Гладков добавил, что вся команда администрации Грайворонского округа героически работает в тяжелых условиях и пожелал замглавы скорейшего выздоровления.