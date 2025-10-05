В Химках в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В Химках три человека получили травмы и один погиб в ДТП, сообщили ТАСС в областном ГУ МВД РФ.

"Примерно в 14:40 на улице Ново-Ленинградской деревни Черная Грязь произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП 17-летний пассажир погиб, а трое граждан пострадали", - сказали в главке.

Как установили полицейские, водитель 2002 года рождения за рулем Mitsubishi выехал на встречку и столкнулся с Toyota, после чего автомобиль отбросило в припаркованный на обочине грузовик.

На месте ДТП затруднено движение, в ГАИ просят водителей выбирать объездной маршрут.