В Саратовской области в массовом ДТП погиб один человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 5 октября. /ТАСС/. В Саратовской области один человек погиб и трое, включая двоих детей, пострадали при столкновении четырех автомобилей. Об этом сообщает центр региональной безопасности правительства Саратовской области.

"В 15:33 (14:33 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи села Генеральское столкнулись 4 автомобиля: грузовая "Газель", Toyota, Lada и Kia. В результате ДТП из Kia погиб мужчина. Женщину 25 лет и двоих детей 7 и 15 лет доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.