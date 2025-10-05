В Курской области робот-пылесос спровоцировал пожар в частном доме

Возгорание было потушено

КУРСК, 5 октября. /ТАСС/. Робот-пылесос стал причиной возгорания частного дома в селе Щигровского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Робот-пылесос загорелся в Щигровском районе. Пожар произошел в частном доме в селе Рождественское. О сильном задымлении сообщили хозяева, до прибытия служб они закрыли окна и двери в комнате, чтобы ограничить приток воздуха и замедлить распространение огня. <...> Повреждены пол и мебель, закопчены стены", - сказали в пресс-службе.

В тушении были задействованы сотрудники 13-й пожарно-спасательной части МЧС. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Сейчас пожар потушен.

Как отметили в пресс-службе, по оценке специалистов Госпожнадзора, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы робота-пылесоса.