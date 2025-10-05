"Минск-Новости": в Донецке заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов

Виктор Бабарикин приехал дирижировать Донецким симфоническим оркестром, сообщило агентство

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. В Донецке заслуженный артист Белоруссии Виктор Бабарикин попал под атаку беспилотников. Об этом сообщило агентство "Минск-Новости".

По данным агентства, Бабарикин приехал в ДНР, чтобы дирижировать симфоническим оркестром на концерте композитора, заслуженного работника культуры РФ Владимира Вовченко. Виктор Бабарикин не пострадал.

Бабарикин сообщил, что для него является большой честью, что Владимир Вовченко захотел видеть именно его в качестве дирижера на своем юбилейном концерте. Он поделился, что Донецк для него является второй родиной, потому что его мама родилась в Снежном.

Дирижер сообщил, что Донецкий оркестр называют Оркестром Непокоренных. Концерт, который пройдет 5 октября, Бабарикин назвал сложным. В программе "Сюита" из балета "Лики Гоголя", симфоническая поэма "Море", симфоническая фантазия "Македония", концерт для фортепиано с оркестром и другие. Также прозвучит фрагмент музыки для балета по "Мертвым душам" Гоголя, над которым работает Владимир Вовченко.