На восточном склоне Эвереста из-за метели застряли около 1 тыс. человек

Туристы застряли в лагере на высоте 4 900 м над уровнем моря

© AP Photo/ Pasang Rinzee Sherpa, архив

ШАНХАЙ, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. туристов были вынуждены искать укрытия в палатках на восточном склоне Эвереста из-за сильной метели. Об этом сообщило издание "Саньсян душибао".

По его данным, 4 октября восточный склон горы пострадал от сильнейшей за последние годы метели, основные маршруты полностью завалило, видимость резко упала до менее одного метра. Туристы, совершающие восхождение, не смогли продолжить путь по обледенелым дорогам и были вынуждены укрываться в своих палатках. Часть туристов смогла продолжить спуск самостоятельно, но большинству требуется помощь спасителей, пишет издание.

По данным информационного портала "Цзиму синьвэнь", туристы застряли в лагере на высоте 4 900 м над уровнем моря.

Власти города Шигадзе в Тибетском автономном районе КНР проинформировали, что группы спасателей уже направлены на помощь туристам.

Эверест (Джомолунгма) входит в гималайский хребет Махалангур-Химал, гора расположена на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. В декабре 2020 года Китай и Непал после совместных экспедиций объявили новую скорректированную высоту Эвереста: она составляет 8 848,86 м над уровнем моря, на 86 см выше, чем считалось ранее.