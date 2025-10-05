В Германии испанская гимнастка Барсело разбилась во время выступления

Артистка сорвалась с трапеции с высоты около 5 м

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Испанская воздушная гимнастка погибла, упав с трапеции во время выступления в цирке Пола Буша в городе Баутцен (федеральная земля Саксония). Об этом сообщила газета The Daily Mail.

По ее информации, инцидент произошел 27 сентября, погибшую звали Марина Барсело. Артистка исполняла номер и сорвалась с трапеции с высоты около 5 м. Девушке была оказана первая помощь, однако спасти ее не удалось. Около сотни зрителей стали очевидцами произошедшего, среди них были дети.

Полиция проводит расследование. По предварительной версии причиной несчастного случая могли стать проблемы со здоровьем у гимнастки.