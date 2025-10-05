В Москве женщина, выдавая себя за племянницу Шойгу, украла более 100 млн рублей

Шерьехон Османова, изменив данные в своем паспорте на Шерье Шойгу, обманула москвичей, а затем скрылась с деньгами потерпевших

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правоохранители проверяют в Москве уроженку Узбекистана Шерье Шойгу и взявшего ее фамилию супруга на причастность к мошенничеству под предлогом инвестирования в криптовалютную биржу более 100 млн рублей. Как сообщил ТАСС адвокат троих потерпевших Саид Ярахмедов, число обманутых москвичей и сумма похищенных у них денег может вырасти вдвое.

"Мы подали заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении Шерье Шойгу и ее супруга, сменивших фамилию перед совершением преступления", - сказал защитник.

По его словам, речь идет об обмане москвичей под предлогом инвестирования в криптовалютную биржу. 27-летняя Шерьехон Османова, изменив данные в своем паспорте на Шерье Шойгу, обманула доверчивых москвичей, которым представлялась племянницей секретаря Совбеза Сергея Шойгу, а затем скрылась с деньгами потерпевших, пояснил Ярахмедов.

"Приблизительно, ущерб от действий злоумышленников пока составляет более 100 млн рублей, но количество эпизодов и сумма ущерба может возрасти в два раза", - отметил собеседник агентства.