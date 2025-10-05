CBS: в Алабаме при стрельбе в ночном клубе погибли два человека

Еще 12 получили ранения

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. В результате стрельбы в ночном клубе в Монтгомери (штат Алабама) погибли 2 человека и 12 получили ранения. Об этом сообщил телеканал CBS.

"Это были две стороны, которые стреляли друг в друга посреди толпы <...> Мы сделаем все необходимое, чтобы собрать доказательства и найти причастных к этому лиц ", - заявил начальник полиции города.

Он добавил, что трое пострадавших были госпитализированы с опасными для жизни травмами. На данный момент полиция не предъявила обвинений никому из подозреваемых.