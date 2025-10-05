В Крыму в аварии на трассе погиб один человек

Еще двое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. В результате аварии на дороге Симферополь - Алушта - Ялта в Республике Крым два человека получили травмы и один погиб. Пострадавших доставили в больницу, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции по региону.

Предварительно, водитель Honda не справился с управлением на фоне погодных условий, в результате машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Lada. "В результате ДТП в Lada пассажир 1969 года рождения смертельно травмирован, еще два пассажира получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, добавили в Госавтоинспекции.