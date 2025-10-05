На Кубани в аварии на федеральной трассе погибли два человека

Еще двое пострадали

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной на федеральной трассе А-289 в Краснодарском крае. В результате аварии два человека погибли и еще два пострадали, сообщили в главном управлении МВД России по региону.

"В результате ДТП водитель и 49-летняя пассажирка [автомобиля] Mazda скончались до приезда скорой помощи. 68-летний водитель и 16-летняя пассажирка Chevrolet госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Mazda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet. Уточняется, что авария произошла на федеральной дороге А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани.