Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

В городах работают системы оповещения
Редакция сайта ТАСС
16:58

ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Воронежа и Нововоронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Города Воронеж и Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он.

Ранее губернатор сообщил, что в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович