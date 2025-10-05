В Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

В городах работают системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Воронежа и Нововоронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Города Воронеж и Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он.

Ранее губернатор сообщил, что в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.