В Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
16:58
ВОРОНЕЖ, 5 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Воронежа и Нововоронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Города Воронеж и Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он.
Ранее губернатор сообщил, что в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.