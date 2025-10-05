В Дагестане арестовали экс-министра здравоохранения региона за мошенничество

Речь идет о Татьяне Беляевой

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева арестована по делу о мошенничестве на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

"Кировским районным судом Махачкалы рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Республики Дагестан Беляевой Т. В., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. по 3 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2020 года группа из должностных лиц Минздрава заключила договоры с коммерческими организациями на сумму 516 млн рублей в рамках исполнения мероприятий по реализации "Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан", направленного на развитие системы здравоохранения. В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой в 2021-2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к нанесению ущерба бюджету на сумму свыше 1 млн рублей.