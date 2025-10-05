В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали два человека

В числе пострадавших ребенок

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Мужчина и 10-летний ребенок пострадали при детонации и атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадали два человека, в том числе ребенок. В детскую областную клиническую больницу обратились родители с ребенком, который пострадал при детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У 10-летнего мальчика диагностировали баротравму, лечение продолжит в стационаре <...> В районе поселка Октябрьский Белгородского района в результате атаки дрона на "Камаз" мужчина получил баротравму", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что мужчине оказана вся необходима помощь, он продолжит лечение амбулаторно.

По информации губернатора, в поселке Майский от детонации БПЛА на придомовом участке загорелась сухая трава, ее потушили добровольцы, местные жители и пожарные. В Шебекино БПЛА сдетонировал о дорогу, поврежден забор частного дома. В Грайворонском округе и Борисовском районе от удара FPV-дрона повреждены по одному автомобилю.

По словам губернатора, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ. Он также отметил, что информация о последствиях уточняется.