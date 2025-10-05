Пушилин: в Новожеланном в ДНР при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Также при ударе беспилотника украинской армии поврежден объект гражданской инфраструктуры в селе Луганском, указал глава Донецкой Народной Республики

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Мирный житель 5 октября получил ранение при атаке ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Новожеланном Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В селе Новожеланное Красноармейского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 г. р., ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что также при ударе беспилотника украинской армии был поврежден объект гражданской инфраструктуры в селе Луганском городского округа Дебальцево. Всего с начала суток со стороны ВСУ совершены две вооруженных атаки на населенные пункты республики с применением ударных БПЛА.