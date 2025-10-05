В Белгородской области в ДТП погибли трое подростков

Предварительно, водитель автомобиля Nissan Tiida, не справившись с управлением, съехал с дороги, врезался в придорожное дерево и наехал на забор частного дома

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Белгородской области устанавливают обстоятельства ДТП в Борисовском районе, в котором трое подростков погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира автомобиля - юноши 2009 и 2013 годов рождения и девочка 2010 года рождения - от полученных травм скончались на месте ДТП. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены несовершеннолетний водитель автомобиля и его пассажир 2009 года рождения", - написали в пресс-службе.

По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя автомобилем отца Nissan Tiida, не справившись с управлением, съехал с дороги, врезался в придорожное дерево и наехал на забор частного дома.

Прокуратура Белгородксой области организовала процессуальную проверку, на место ДТП для координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор Борисовского района Евгений Ермоленко.