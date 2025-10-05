Белгородские больницы перешли на питание от резервной генерации

Это произошло из-за обстрела ВСУ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Больницы Белгорода перешли на резервную генерацию из-за отключений в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Получаю уже сейчас доклады отраслевых министров, что происходит там, где в первую очередь находятся люди, которым требуется срочная помощь. Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь - больницы. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию", - сказал он.

Губернатор добавил, что министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников обзванивает другие центральные районные больницы.