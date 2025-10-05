На Чукотке закрыли пожароопасный сезон в лесах

Площадь, пройденная огнем, составила порядка 4,8 тыс. га

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в лесах завершен на Чукотке, в период с 1 июня в округе обнаружено и ликвидировано четыре лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила около 4,8 тыс. га. Об этом ТАСС сообщил руководитель окружного департамента природных ресурсов и экологии Александр Савченко.

"За прошедший период пожароопасного сезона 2025 года обнаружено и ликвидировано четыре лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила порядка 4,8 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество лесных пожаров уменьшилось на 88%. Пожароопасный сезон завершен", - рассказал Савченко.

По его словам, по авиационному мониторингу пожарной опасности в лесах осуществлено более 110 вылетов, налет составил свыше 575 часов. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов природных пожаров не произошло. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики не допущено.

Пожароопасный сезон на Чукотке стартует в июне и завершается в начале октября. Лесные пожары в регионе, как правило, имеют природное происхождение и возникают из-за сухих гроз.