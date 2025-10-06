ТАСС: в Дагестане по делу Сулейманова задержаны как минимум три его пособника

Они причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает бизнесмена

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Как минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, задержаны в Дагестане.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане задержаны как минимум трое подельников Сулейманова", - рассказал собеседник агентства. По его словам, они причастны к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Сулейманова. Убийство они до конца не смогли довести, их жертва осталась жива.