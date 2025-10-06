На Камчатке ищут шестерых человек, которые не выходят на связь

Группа не была зарегистрирована

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Спасатели приступили к поиску шести человек на Камчатке, которые 3 октября на личном автомобиле уехали в лес и в назначенное время не вернулись. Об этом сообщили ТАСС в краевом министерстве по ЧС.

"Шесть человек уехали в район урочища "Аквариум" (лес в Елизовском районе - прим. ТАСС). Должны были вернуться еще вчера, но их местоположение неизвестно, на связь не выходили. Группа не была зарегистрирована. Сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники направляется в районе урочища "Аквариум" в Елизовском районе", - рассказали в профильном министерстве.

Камчатка вторые сутки находится в зоне влияния Охотоморского циклона. За прошедшие сутки в районе поиска выпали обильные осадки в виде мокрого снега.