ТАСС: экс-замглавы ГВСУ №4 Сметанюк признал вину

Военный строитель заключил сделку со следствием, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бывший замруководителя ФГУП "Главное военно-строительное управление №4" (ГВСУ №4) Иван Сметанюк, арестованный по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, полностью признал вину и указал на других фигурантов дела. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, признавший вину военный строитель заключил сделку со следствием.

"Сметанюк в ходе предварительного расследования по уголовному делу дал подробные изобличающие себя и иных известных ему участников преступлений показания, что явственно указывает на активное с его стороны сотрудничество со следствием. Также фигурант подал ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве", - сказал собеседник агентства.

Как указано в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, признательная позиция экс-замглавы военно-строительного управления МО РФ подтверждается также соответствующими заявлениями его защитников во время рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей.

По делу Сметанюка проходят еще три человека, один из которых бизнесмен Максим Громов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). Уголовное дело расследуют военные следователи Следственного комитета РФ. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Сметанюка общей стоимостью 143 млн рублей наложен арест. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе выполнения государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (ст. 285.4 УК РФ).

Данные следствия

Следствием установлено, что в 2019 году между государственным заказчиком и коммерческой организацией "Креатив" заключены контракты в общей сумме свыше 650 млн рублей на строительство объектов в Хабаровском крае. Обязанности по контролю и организации строительных работ возлагались на Сметанюка. В 2019-2020 годах Сметанюк, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал и не контролировал исполнение работ на объекте. В результате многомиллионные контракты выполнены с существенными нарушениями. Министерству обороны России причинен ущерб на сумму свыше 650 млн рублей.

Вместе с тем в июне сообщалось, что СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГВСУ №4 Павла Володина, также обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Следствием установлено, что в мае 2017 года в ходе выполнения государственного оборонного заказа с ГВСУ №4 был заключен контракт на сумму более 290 млн рублей о выполнении строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае. Обязанности по контролю за производством возлагались на Володина. В 2018-2019 годах фигурант, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не организовал выполнение работ на объекте, в результате чего условия многомиллионного контракта были выполнены с существенными нарушениями. Минобороны России причинен ущерб на сумму более 250 млн рублей.