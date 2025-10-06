В Пензенской области сняли запрет на использование воздушного пространства

План "Ковер" объявляли над несколькими районами региона

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 6 октября. /ТАСС/. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"План "Ковер" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - отмечается в сообщении.

Губернатор региона Олег Мельниченко сообщал о введении плана "Ковер" над рядом районов Пензенской области 5 октября в 22:29 мск.