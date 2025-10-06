В Приангарье более 4,8 тыс. домов остались без света из-за снегопада

Восстановление подачи электричества начнется после улучшения погодных условий

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Более 4, 8 тыс. жилых домов остались без электроэнергии из-за снегопада в Иркутской области. Под отключения попали дома в Правобережном округе Иркутска и Иркутском районе региона, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области в ночь с 5 на 6 октября в регионе ухудшилась погода. В области местами сильный ветер до 25 м/с, метель, мокрый снег, снежный накат.

"Новая рабочая неделя началась со снегопада в регионе. <...> В Иркутском районе обесточены 8 населенных пунктов и 9 СНТ, всего - 2 156 домов, в которых живут 8 404 человека. <...> Аварийное отключение электроснабжения зафиксировали в Правобережном округе Иркутска. Без света: 2 723 частных жилых дома. Также энергетики сообщают о локальных отключениях в Шелехове и Шелеховском районе. Электроснабжение будет восстанавливаться постепенно после улучшения погоды и проведения специалистами осмотров линий и оборудования", - написал Кобзев.

По словам губернатора, дорожная техника с раннего утра задействована в очистке магистралей. "По ситуации на трассе Р-258 "Байкал". Действуют временные ограничения для большегрузного транспорта и автобусов ради оперативной обработки полотна. Их ввели на участке трассы с 45-го по 100-й км. На месте работает три комбинированных дорожных машины, которые проводят противогололедную обработку", - добавил он.