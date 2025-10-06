В Воронеже и нескольких районах отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе сохраняется

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена в Воронеже и нескольких районах области. В регионе сбиты еще около 10 БПЛА, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

"Внимание! В Воронеже, Борисоглебске, Острогожском и Лискинском районах - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО в четырех районах и двух городских округах Воронежской области были сбиты еще около 10 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил глава региона.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По его словам, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.