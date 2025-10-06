На Камчатке объявили экстренное предупреждение

В акваториях Берингова моря прогнозируются волны высотой до девяти метров

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Волны высотой до девяти метров прогнозируются в акваториях Берингова моря, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 8 октября в Беринговом море, в подрайоне 11292 (Олюторский муниципальный район), ожидается опасное волнение моря высотой 8-9 м. Явление сохранится до утра 8 октября", - говорится в сообщении.

В регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. При этом уточняется, что населенным пунктам на побережье ветровое волнение моря угрозы не представляет.