С бывшего вице-премьера Республики Алтай взыскали почти 21 млн рублей

Роберт Пальталлер осужден по делу о превышении полномочий и получении взяток

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры Республики Алтай с просьбой взыскать 20,9 млн рублей с бывшего вице-премьера республики Роберта Пальталлера, осужденного по делу о превышении полномочий и получении взяток. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Суд первой инстанции в удовлетворении иска (направленного прокуратурой в феврале 2023 года - прим. ТАСС) отказал, в связи с чем прокуратурой республики в Алтайский краевой суд внесено апелляционное представление на решение суда первой инстанции. Суд второй инстанции удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, Пальталлер в период работы на должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай приобрел имущество, общая стоимость которого превысила сумму его доходов и доходов членов семьи. Были приобретены пять объектов недвижимости, четыре автомобиля премиальных марок.

"Кроме того, в рамках расследования уголовного дела у должностного лица обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей", - отметили в прокуратуре, добавив, что в связи с этими обстоятельствами ведомство направило иск о взыскании с Пальталлера в пользу РФ 20,9 млн рублей.

О деле Пальталлера

Дело в отношении Пальталлера было возбуждено в 2020 году, он был задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай. В сентябре 2022 года Горно-Алтайский городской суд приговорил Пальталлера по данному делу к 14 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 80 млн рублей и лишил права занимать должности в госорганах на 7 лет.

Судом было доказано, что с 2015 по 2018 год Пальталлер вместе с подельниками незаконно организовал строительство механической системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок" в республике, неоднократно брал и требовал взятки.

Экс-чиновник курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, с 2014 по 2019 год - первого зампредседателя. На момент задержания он был в отставке по собственному желанию почти полтора года.