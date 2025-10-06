CCTV: сотни застрявших у Эвереста туристов спустились с горы

ШАНХАЙ, 6 октября. /ТАСС/. 350 туристов, застрявших из-за сильной метели на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе КНР, благополучно спустились с горы. Как сообщило Центральное телевидение Китая, все они чувствуют себя хорошо.

Спасатели также установили связь с оставшейся группой из более чем 200 человек. Они в скором времени спустятся со склона под руководством отряда, отправленного им на помощь.

4 октября в уезде Динжи городского округа Шигадзе прошел мощный снегопад. Как сообщали ранее китайские СМИ, основные туристические маршруты полностью завалило снегом, видимость резко упала до менее одного метра. По данным издания "Саньсян душибао", порядка 1 тыс. человек, совершавших восхождение, не смогли продолжить путь по обледенелым дорогам и были вынуждены укрываться в палатках. Они застряли в лагере на высоте 4 900 м над уровнем моря.

Эверест (Джомолунгма) входит в гималайский хребет Махалангур-Химал, гора расположена на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. В декабре 2020 года Китай и Непал после совместных экспедиций объявили новую скорректированную высоту Эвереста: она составляет 8 848,86 м над уровнем моря, на 86 см выше, чем считалось ранее.