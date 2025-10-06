Под Новосибирском раскрыли замаскированное под исчезновение убийство девушки

По подозрению в совершении преступления задержали сожителя погибшей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Тело 19-летней жительницы Новосибирской области, ранее объявленной без вести пропавшей, обнаружили недалеко от города Тогучина. По подозрению в убийстве задержан 21-летний молодой человек, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

"Благодаря совместным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции убийство, замаскированное под безвестное исчезновение, удалось раскрыть. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале сентября мужчина несколько раз ударил ножом сожительницу, а когда она умерла, закидал тело ветками и растительностью и избавился от орудия преступления.

Следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.