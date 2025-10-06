В Новосибирске замдиректора авиационного колледжа осудили за взятки

Колледжу был причинен ущерб на общую сумму свыше 27 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил заместителя директора по учебно-производственной работе Новосибирского авиационного технического колледжа имени Галущака к пяти годам колонии, признав его виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что Александр Егошин получил лично и через посредника взятки от руководителя коммерческой организации на общую сумму более 385 тыс. рублей за подписание актов приема-передачи учебного комплекса по обслуживанию авиационной техники и стендов-тренажеров, которые не соответствовали условиям контрактов. Колледжу был причинен ущерб на общую сумму свыше 27 млн рублей, перечисленных юридическому лицу во исполнение двух госконтрактов в рамках реализации нацпроекта "Образование".

"С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 650 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в ведомстве.

По иску транспортного прокурора суд взыскал в пользу Министерства образования Новосибирской области по одному из госконтрактов более 12 млн рублей. Ранее по второму контракту в порядке гражданского судопроизводства в пользу бюджетной системы было взыскано свыше 15 млн рублей в результате признания контракта недействительным. Кроме того, суд конфисковал в доход государства сумму, соответствующую размеру взяток.