В Нижегородской области один человек пострадал от падения обломков дрона

Произошли локальные возгорания в частном секторе

Один мирный житель ранен из-за падения обломков БПЛА в Нижегородской области, угрозы его жизни нет. Всего было сбито 20 БПЛА, ущерба промпредприятиям нет, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"В районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Никитин сообщил, что, по предварительной информации, один человек получил травму из-за падения обломков дрона, ему оказывают медицинскую помощь.

"Угрозы [его] жизни нет", - отметил губернатор.

Падение обломков привело также к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, их оперативно ликвидировали.

Зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам не причинено.

Никитин добавил, что работа по ликвидации последствий атаки продолжается, ее координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.