Две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе Буратинка

По словам очевидцев, с Усольцевыми "все было в порядке"

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Следователи установили двух женщин-туристок, которые видели семью Усольцевых на подходе к горе в Партизанском районе Красноярского края, где они пропали. Свидетели утверждают, что с семьей все было хорошо. Об этом сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Достоверно следователями установлено, что на подходе к горе семью туристов видели женщины-туристки. Они установлены и допрошены. По их словам, с семьей все было в порядке", - сообщили в СК.

По данным ГУ МВД России по региону, к поискам присоединились оперативники управления уголовного розыска, правоохранители повторно провели опрос очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в поселке Кутурчин. Ранее сообщалось, что в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Туристов ищут около 200 человек, среди которых сотрудники полиции и МЧС, спасатели, местные жители. Приехали волонтеры из разных городов России. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде. По данным на утро 6 октября, численность поисково-спасательной группы увеличена до 356 человек и 47 единиц техники.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.