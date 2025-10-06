На севере Украины поврежден объект энергетики

По данным компании "Черниговоблэнерго", объект расположен в районе города Ичня

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения в Черниговской области на севере Украины, сообщает компания "Черниговоблэнерго".

По данным, опубликованным в ее Telegram-канале, объект расположен в районе города Ичня. В связи с повреждениями зафиксированы отключения электроэнергии.

1 октября в Черниговской области сложилась критическая ситуация с энергоснабжением, с тех пор в регионе действуют графики отключения света.