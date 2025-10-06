Более 20 рейсов задержали в аэропорту Сочи после ограничений

С пассажирами работают представители авиакомпаний

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Вылет 26 рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи после ночных ограничений на его работу. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с 01:18 мск понедельника до 07:02 мск.

"Сейчас совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. На текущий момент задержаны вылеты (более двух часов) 26 рейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что из-за ограничений пять самолетов ушли на запасные аэродромы, они вылетят в Сочи по готовности экипажей и самих воздушных судов.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных рейсов, в терминале аэропорта им также предоставляют матрасы, пледы, коврики и дополнительные сидячие места для комфортного размещения.