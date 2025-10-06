ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске

Как отметили в службе, теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ФСБ предотвратила в Красноярске и Пятигорске теракты на еврейских культовых объектах, которые готовили приверженцы международной террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В сообщении ЦОС отмечается, что в Красноярске задержали двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили подрыв самодельного взрывного устройства в городской синагоге. В Пятигорске задержали россиянина, планировавшего забросать бутылками с зажигательной смесью здание Еврейской религиозной общины. У него также изъяли два ножа и средства связи, в которых обнаружили переписку с зарубежным координатором в Telegram. В Красноярске террористы оборудовали в заброшенном строении тайник, куда спрятали компоненты для изготовления взрывчатки и поражающие элементы.

Деятельность задержанных квалифицирована по статьям о приготовлении к теракту ( ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ) и содействии деятельности террористов (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). В Пятигорске возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины. На самом же деле террористы хотели разжечь межнациональную рознь и спровоцировать по всей России массовые выступления, аналогичные тем, что произошли в октябре 2023 года в Дагестане. Тогда, напомнили в службе, они были скоординированы через Telegram из-за рубежа.