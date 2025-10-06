В Запорожской области произошла серия взрывов

В регионе объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.

На подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

Позже Федоров сообщил о новых взрывах в области.

"Повторные взрывы в Запорожской области", - написал он.

Спустя время Федеров заявил о новой серии взрывов.

В новость внесены изменения (10:53 мск) - добавлена информация о новых взрывах.