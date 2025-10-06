В городе Запорожье повреждено предприятие

Дополнительная информация о последствиях уточняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Предприятие получило повреждения в подконтрольном Киеву городе Запорожье после серии взрывов. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям администрации Запорожской области Иван Федоров.

По данным, опубликованным в его Telegram-канале, дополнительная информация о последствиях уточняется.

Перед этим Федоров сообщал о серии взрывов. Как уточнило издание "Телеграф", в городе произошло не менее восьми взрывов. В украинских СМИ также публиковалось фото поднимающегося над городом дыма.