В Красноярске завели дело по факту хищения при закупке нефтепродуктов

Сумма хищения составила 90 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске в связи с хищением 90 млн рублей при закупке нефтепродуктов для дорожно-ремонтной компании, находящейся в краевой собственности. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении 90 миллионов рублей при заключении контракта на поставку нефтепродуктов для нужд дорожной организации", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по материалам регионального управления ФСБ.

По информации следствия, 15 апреля 2024 года между АО "Крайдэо" (Краевая дорожно-эксплуатационная организация) и коммерческой компанией по результатам аукциона был заключен договор на поставку темных нефтепродуктов: битума, мазута и сырой нефти. Стоимость договора составила 400 млн рублей, а цена единицы товара - 29 тыс. рублей. С целью хищения денег было заключено дополнительное соглашение к договору, согласно которому цена за единицу битума была увеличена с 29 до 46 тыс. рублей. При этом реального увеличения цены не производилось. Бухгалтерия дорожной организации помимо средств, входивших в стоимость контракта, перечислила коммерческой фирме дополнительно 90 млн рублей.

Директор коммерческой фирмы доставлен из Москвы в Красноярск и заключен под стражу. Бывший заместитель генерального директора "Крайдэо" содержится под домашним арестом по другому уголовному делу, связанному с мошенничеством при получении отпускных.

"Крайдэо" осуществляет полный комплекс работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на территории Красноярского края. На содержании предприятия находится в общей сложности порядка 10 тыс. километров автодорог. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным акционером компании является Красноярский край.