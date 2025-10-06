В Харьковской области несколько объектов энергетики повреждены после взрывов

Ситуация остается сложной также для Сумской и Черниговской областей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения в Харьковской области на востоке Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщили в Минэнерго.

Кроме того, в Telegram-канале министерства отметили, что ситуация остается сложной также для Сумской и Черниговской областей.

В свою очередь национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что после повреждений энергообъектов страны на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких регионах. В частности, в городе Чернигове и области для части потребителей "местным облэнерго вынужденно применены две очереди графика аварийных отключений", говорится в телеграм-канале компании.

В понедельник глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что более 21 тыс. абонентов в Харькове остались без света после не менее 17 ночных взрывов в регионе. Местное облэнерго отмечало, что массированный удар пришелся по одному из районов Харькова. Кроме того, утром о повреждении энергообъекта сообщило Черниговское облэнерго.