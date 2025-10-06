Экс-полицейскому в Брянске дали 8,5 года по делу о мошенничестве и взятке

Также фигуранту назначили штраф в размере 1,2 млн рублей

БРЯНСК, 6 октября. /ТАСС/. Фокинский районный суд Брянска вынес приговор бывшему полицейскому по делу о получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве и покушении на мошенничество. Фигурант осужден на 8,5 года и оштрафован на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением государственных функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Он признан судом виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Установлено, что в феврале-марте 2019 года бывший полицейский ввел в заблуждение двух местных жителей, сообщив им о возможности повлиять на ход расследования возбужденного в отношении них уголовного дела и на назначение наказания, не связанного с лишением свободы, и получил 1 млн рублей. Общий размер оговоренный суммы составил 1,8 млн рублей, однако экс-полицейский не получил оставшуюся часть, поскольку фигуранты дела были осуждены.

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона, в рамках другого эпизода бывший полицейский обманул знакомого руководителя коммерческой организации и получил 1 млн рублей за обещание разрешить конфликт с конкурирующей организацией. "В последующем сотрудник полиции на протяжении нескольких месяцев получал от этого предпринимателя взятку в виде ежемесячных платежей в сумме 300 000 рублей (в общем размере 1,2 млн рублей) за общее покровительство его предпринимательской деятельности и попустительство по службе со своей стороны и со стороны подчиненных ему сотрудников. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью", - отмечается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, преступления были выявлены и пресечены сотрудниками ГУСБ МВД РФ, УМВД России по Брянской области, ФСБ России.