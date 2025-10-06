В КБР против главы селения Благовещенка завели дело о служебном подлоге

Подозреваемый, используя свое служебное положение, выдал заведомо ложную выписку из похозяйственной книги о наличии у знакомого прав на земельный участок

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Глава администрации селения Благовещенка в Кабардино-Балкарии (КБР) подозревается в служебном подлоге при оформлении земельного участка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"По версии следствия, в апреле 2021 года подозреваемый, используя свое служебное положение, выдал заведомо ложную выписку из похозяйственной книги о наличии у знакомого прав на земельный участок площадью более одной тысячи квадратных метров. На основании этих документов гражданин оформил право собственности на земельный участок, чему также будет дана правовая оценка. Действия подозреваемого повлекли незаконное отчуждение муниципальной собственности и причинение ущерба администрации селения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры республики.

Отмечается, что речь идет о главе администрации селения Благовещенка. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).