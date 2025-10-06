СК требует заочно арестовать главреда "Дождя" Дзядко

Его обвиняют в неисполнении обязанностей иноагента

Редакция сайта ТАСС

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко © Александра Мудрац/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственный комитет требует заочного ареста для главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко (признан иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Головинском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Дзядко, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения)", - сказали в суде.

Ранее по аналогичной статье были заочно арестованы журналистки "Дождя" Валерия Ратникова и Екатерина Котрикадзе (обе признаны в РФ иноагентами). В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).