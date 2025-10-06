В Индонезии число жертв при обрушении школы выросло до 54

Спасатели продолжают поиски

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Число жертв обрушения здания исламской школы в городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява) в Индонезии возросло до 54, спасатели продолжают поиски. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на спасательные службы.

"Последние данные поступили в 03:34 (23:34 мск - прим. ТАСС), когда мы обнаружили еще одно тело, таким образом, общее число [погибших] достигло 54", - приводит агентство слова главы спасательной службы Юди Брамантьо.

По последним данным, которые приводит газета Jakarta Globe, из-под обломков спасли 104 человека, из них 97 уже прошли лечение в медицинских учреждениях, одному из выживших помощь медиков не потребовалась.

Газета сообщила, что президент Индонезии Прабово Субианто поручил провести проверку всех исламских школ страны после трагедии в Сидоарджо. Президент назначил министра-координатора по вопросам расширения прав и возможностей Мухаймина Искандара ответственным за проверку конструкции зданий и проведение ремонтных работ. Президент лично следит за ходом спасательной операции.

По словам спасателей, обрушение молельного зала школы произошло во время молитвы 30 сентября, когда в здании находились порядка 100 человек. По предварительной версии, здание не выдержало возросшей нагрузки после того, как строители залили бетон для строительства дополнительного этажа.